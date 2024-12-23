كسر في خط مياه 6 بوصة أمام معهد فؤاد الأول بأسيوط

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مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مساء اليوم الإثنين عن كسر في خط مياه 6 بوصة أمام معهد فؤاد الأول بحي شرق أسيوط.

وتطمئن الشركة عملائها الكرام أنه جارٍ العمل على قدم وساق بكافة الإمكانات المتاحة لإصلاح الخط المكسور في أسرع وقت ممكن، دون أي تأثير على الخدمة المتاحة للمواطنين.

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