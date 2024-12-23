كسر في خط مياه 6 بوصة أمام معهد فؤاد الأول بأسيوط
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مساء اليوم الإثنين عن كسر في خط مياه 6 بوصة أمام معهد فؤاد الأول بحي شرق أسيوط.
وتطمئن الشركة عملائها الكرام أنه جارٍ العمل على قدم وساق بكافة الإمكانات المتاحة لإصلاح الخط المكسور في أسرع وقت ممكن، دون أي تأثير على الخدمة المتاحة للمواطنين.
اسيوط الصح الصحي الصرف الصحي الصرف الصرف الص الصرف الصح الشرب والصرف الصحي الشركة الص الصرف الصحى بأسيوط العمل ألش الشر الشرب الشرك ألف الفر الفرد الفردوس الك الكرام الأم الخدم الخدمة الخط الـ افة ألا الإثنين الم المكس أصل اصلاح اليوم ا أعلن اليو مياه الشرب والصرف الصحي صلا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في اسرع وقت كسر كسور لاثنين