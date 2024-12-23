محمد رمضان.. كيف تحول "حصان طروادة" إلى "الفخ المنبوذ" في الأهلي؟!

محمد رمضان، الإسم الذي تصدّر المشهد الكروي المصري منذ توليه منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي، بات محور جدل واسع في الوسط الرياضي وبين جماهير "نادي القرن" الإفريقي. اللاعب السابق صاحب المهارات الاستثنائية، والإداري الذي كان يُنظر إليه كرهانٍ ناجح، أصبح الآن في قلب عاصفة الأزمات التي اجتاحت القلعة الحمراء.



منذ تسلّمه هذا المنصب الحساس، ارتبط اسمه بالعديد من القضايا الشائكة، سواء في ملف انضباط اللاعبين أو إدارة التعاقدات، مما ألقى بظلاله على الأجواء داخل النادي. محمد رمضان، الذي كان يُنتظر منه أن يكون نموذجًا للإدارة الرياضية الناجحة، وجد نفسه في مواجهة تحدياتٍ ضخمة أثارت تساؤلات حول جدوى هذا الرهان الذي وضعه عليه محمود الخطيب، رئيس النادي.

ومن خلال السطور التالية يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأزمات التي تعرض لها الأهلي وتصدر بها اسم محمد رمضان منذ توليه مهمة المدير الرياضي للنادي الأهلي.

ـ أزمة ملف تعاقدات الأهلي ورحيل نجوم الفريق

واجه محمد رمضان انتقادات كبيرة من جماهير الأهلي خاصة بعد توليه الملف الرياضي وتعاقدات اللاعبين والتي كانت غير مرضية لعشاق الفانلة الحمراء ولم تكن الصفقات على المستوى المطلوب وتلبية طموحات عشاق الكيان الأحمر وتأخير حسم العديد من الصفقات وفشل بعضها تزامنا مع دخول الفريق منافسات كبرى كبطولة دوري أبطال إفريقيا والانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية بنسختها الأولى إضافة لرحيل بعض من نجوم الفريق دون الاستفادة المالية الكبرى وتعويضهم بصفقات على نفس القدر من المستوى مما عاد بالتأثر السلبي على أداء الفريق خلال بعض من المواجهات الهامة.

- الأزمات الإعلامية والتعامل مع اللاعبين

منح الأهلي صلاحيات واسعة لرمضان لكن الأزمات لم تتوقف داخل جدران التتش سواء من خلال تصريحاته أو تصرفات اللاعبين.

وكانت بداية الأشتعال بين الجمهور ورمضان وخلق أزمة كبيرة في الأهلي، هي تصريحاته عن مصير التونسي "علي معلول" مع المارد الأحمر وخروج اللاعب عن حسابات الفريق في الموسم الحالي وتفعيل عقده احترامًا لتاريخه مع النادي والتي أثارت غضب اللاعب بصورة كبيرة وأشعلت الجدل بين الجماهير العاشق للكيان الأهلاوي واللاعب.

كما زاد رمضان الجدل بعد أن قرر ترحيل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا إلى مصر، وتغريمه مليون جنيه، وذلك على خلفية أزمة اللاعب وانفعاله لعدم مشاركته في لقاء سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي السوبر المصري بالإمارات.

ومن كهربا إلى إمام عاشور الذي سار على نهج صديقه وزميله وانفعاله على قائد الفريق محمد الشناوي بعد مباراة ستاد أبيدجان في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال لعدم مشاركته في المباراة ليوقع عليه رمضان عقوبة بغرامة مليون جنيه واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوع، قبل أن يعود للتدريبات بعد 3 أيام فقط.

أما من الأشياء التي أثارت جدلا بين عشاق الأهلي واستعجابهم هو البيان الخاص بإصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق والذي هاجم قطاع كبير من جماهير الأهلي المدير الرياضي بسبب هذا البيان والذي رأى عددا كبيرا من عشاق القلعة الحمراء أن الأمر كان لا يستحق بيان للرد على أنباء دخول اللاعب في أزمة مع إمام عاشور خلال المران رافضين البيان الذي جاء خلاله توضيح بأن اللاعب تعرض للانزلاق أثناء الاستحمام.

- رمضان وكهربا يعاقبون الجمهور بعد سداسية بلوزداد

ومع مطالبة رمضان للاعبي الأهلي الذهاب لغرف الملابس دون تحية الجماهير بعد فوز زعيم إفريقيا على شباب بلوزداد بسداسية خلال مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا اشتعلت النيران التي لا تنطفىء بعد هذه الواقعة التي شارك أيضًا فيها لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" الذي رفض الذهاب لتحية الجمهور عقب نهاية اللقاء مطالبًا زملائه بعدم الذهاب والتوجه لغرف خلع الملابس وهو ما زاد من غضب الجماهير الحمراء تجاه المدير الرياضي واللاعب وتعرضهم لهجوم شديد من جماهير المارد الأحمر عبر منصات تواصل الأجتماعي. يأتي هذا في ظل انتقاد جماهير النادي الأهلي لمحمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وإدارة النادي في أعقاب الخسارة من باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.