سعر الدولار يتخطي الـ 51 جنيه لأول مرة.. الأسباب والتوقعات المستقبلية

لأول مرة، تخطى سعر الدولار اليوم الإثنين حاجز الـ 51 جنيه أمام العملة المصرية، ليثير حالة من الجدل بين الرأي العام المصري الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم الإثنين

وتساءل الرأي العام المصري عن سعر الدولار اليوم الإثنين وذلك لمعرفة ما وصلت إليه العملة الخضراء الفترة الحالية وأسباب ارتفاع الدولار لأكثر من 51 جنيه ومستقبل العملة في مصر.





سعر الدولار يتخطي الـ 51 جنيه لأول مرة

وارتفع سعر الدولار الأمريكي، 19 قرشا أمام سعر الجنيه المصري ليتخطى حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية.

وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها

البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه

أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه

وكشف اقتصاديون عن أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه، تتلخص في عدد من الأمور التالية:

دخول موسم رمضان.

زيادة اعتمادات شراء السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الطلب عادة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى.

دخول نهاية العام وإقفال الشركات لمراكزها.

مستقبل سعر الدولار في مصر

وعن مستقبل سعر الدولار في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2025 في نطاق بين 50 إلى 52 جنيها في النصف الأول من العام وهذا يتوقف على صافي التدفقات النقدية الأجنبية، وتوازن الطلب والعرض وتحسن كافة المؤشرات وعودة إيرادات قناة السويس وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

