إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة سوريا

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بوابة الفجر

أوصى إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مواطنيه بالامتناع عن السفر إلى سوريا.

وجاء في بيان صدر عن بقائي ونشر في صفحة الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "نوصي بشدة مواطني بلدنا بعدم السفر إلى سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة والوضع غير المستقر الذي نشأ في هذا البلد".

وفي وقت سابق من هذا اليوم قالت الوزارة أنه ليس لدى طهران "اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا، مشددا على أن "الجميع بالمنطقة يؤمن بضرورة صيانة سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحديد شعبها مصيرها دون تدخل أجنبي مخرب

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