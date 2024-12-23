انعقاد مقارئ الأعضاء بالمساجد الكبرى في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شهدت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الإثنين، انعقاد مقارئ الأعضاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الظهر.

حظيت المقارئ بحضور كبير من رواد المساجد الذين حرصوا على المشاركة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه السامية. 

txt

أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية بالمدارس

txt

أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا

ويأتي هذا النشاط ضمن توجيهات وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

حضر الفعالية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى جانب السادة الأعضاء، الذين شاركوا في تنظيم هذا الحدث القرآني المميز.

txt

"الحصاد الأسبوعي لأوقاف الفيوم".. نشاط مكثف في الدعوة والتوعية المجتمعية

txt

أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليه

وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها في تقديم الأنشطة الدينية التي تسهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز الروحانيات بين المصلين.

الأسبوع الثقافي الدكتور محمود الشيمي القرآن الكريم المساجد الكبرى مديرية اوقاف الفيوم محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وزارة الأوقاف وزير الأوقاف

مواد متعلقة

أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية بالمدارس

تصادم مروع بين دراجتين ناريتين بالفيوم يسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة

"خير وطن".. احتفالية كبرى لدعم غير القادرين بمحافظة الفيوم

أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا

أوقاف الفيوم تسلم مديرية التضامن الاجتماعي (2) طن لحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية

مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني في حادث سير مروع بالفيوم

قطاع الزراعة بالفيوم يواصل جولاته الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير والتراخيص

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

محمد رمضان.. كيف تحول "حصان طروادة" إلى "الفخ المنبوذ" في الأهلي؟!

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع وزير الشباب والرياضة تعزيز التعاون

“شعبة الاتصالات” تكشف مفاجأة بشأن وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي جديدة لقرية الأبطال

رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري