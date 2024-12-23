انعقاد مقارئ الأعضاء بالمساجد الكبرى في الفيوم

شهدت مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الإثنين، انعقاد مقارئ الأعضاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الظهر.

حظيت المقارئ بحضور كبير من رواد المساجد الذين حرصوا على المشاركة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه السامية.

ويأتي هذا النشاط ضمن توجيهات وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

حضر الفعالية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى جانب السادة الأعضاء، الذين شاركوا في تنظيم هذا الحدث القرآني المميز.

وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها في تقديم الأنشطة الدينية التي تسهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز الروحانيات بين المصلين.