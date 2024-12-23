مدير صحة طرطوس ينفي أنباء عن تسريح موظفين في القطاع الصحي



نفى مدير صحة طرطوس أحمد عمار تسريح موظفين في القطاع الصحي، مبينا أنه تم انتقاء موظفين للبقاء في هذا القطاع وفق معايير وضوابط.

وأوضح عمار أن بقية الموظفين سيتقاضون رواتبهم ريثما يتم تأمينهم في وظائف أو دوائر أخرى، ومنهم من سيحال إلى التقاعد ويتقاضى راتبا تقاعديا.

ومن جانبه قال معاون مدير صحة طرطوس علاء مغربل: "لا توجد أي نية أو قرار بفصل أي موظف في القطاع الصحي".

وأضاف: "ما يجري حاليا هو عملية إعادة هيكلة للكادر الصحي، بهدف إعادة العاملين من خارج الملاك إلى وزاراتهم".

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "شام إف إم" أن عددا من المواطنين تجمعوا أمام مشفى الباسل بطرطوس احتجاجا على منح 80% من موظفي القطاع الصحي في مدينة طرطوس إجازة مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر تمهيدا لفصلهم بسبب الفائض في الكوادر