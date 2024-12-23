جامعة الفيوم تطلق قافلة طبية وتوعوية لخدمة أهالي قرية العزب

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع كلية الطب، وكلية التربية للطفولة المبكرة، ومديرية التربية والتعليم، قافلة طبية وتوعوية لخدمة أهالي قرية العزب، مركز الفيوم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

القافلة أُقيمت اليوم الاثنين بمقر الوحدة الصحية بالقرية ومدرسة عبدالعظيم جمعة الابتدائية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنمية الوعي لدى المواطنين في مختلف القرى.

قدمت القافلة خدمات طبية متميزة شملت الكشف الطبي لجميع الحالات التي توافدت على الوحدة الصحية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما شاركت كلية التربية للطفولة المبكرة بندوة توعوية حول "التنمر وأثره على الصحة النفسية للأطفال"، ألقتها الدكتورة فاتن أحمد ربيع، أستاذ مناهج الطفل المساعد بالكلية. أوضحت الندوة أن التنمر يُعد سلوكًا عدوانيًا يهدف إلى إيذاء الضحية نفسيًا أو جسديًا، مع التأكيد على خطورة هذه الظاهرة خاصة في مرحلة الطفولة.

وتطرقت الندوة إلى آليات التعامل مع التنمر، مثل الوقوف في وجه هذه الظاهرة، طلب المساعدة عند الحاجة، وتشجيع الطلاب على دعم بعضهم البعض.

الاستمرار في دعم المجتمع المحلي من جانبها، أكدت جامعة الفيوم استمرارها في تنظيم قوافل طبية وتوعوية وبيطرية خلال مدة المبادرة، استكمالًا لدورها التنموي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان قرى محافظة الفيوم.

تأتي هذه الفعالية برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم. كما أُقيمت بإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تُعد هذه الجهود نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع صحي ومتعلم.