فوز المقاولون وتعادل السكة الحديد ورايه والمنصورة بالمحترفين

شهدت نتائج منافسات الجولة الـ 14 بدوري المحترفين فوز فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي على فريق طنطا بقيادة خالد عيد بخماسية مقابل ثلاثة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف حيث تقدم محمد رجب في الدقيقة 25 واضاف تشارلز باسي الهدف الثاني وإدرك كريم اسامة هدف طنطا.

وفي الشوط الثاني تعادل أقطاي عبد الله لطنطا واضاف محمد ماجد الهدف الثالث للذئاب وتعادل حازم الشامي لطنطا بالهدف الثالث.

وتمكن مصطفى جمال من تسجيل الهدف الرابع واختتم الاهداف طارق أبو غنيمة بتسجيل الهدف الخامس.

وتعادل فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين مع فريق وي بقيادة عمرو انور سلبيًا.

وتعادل فريق راية مع فريق ديروط بقيادة البلغاري اتتانوني بهدف لمثله حيث تقدم ديروط بهدف محمد عصام وتعادل راية بهدف في الدقائق الأخيرة

وتعادل فريق المنصورة بقيادة علاء نوح مع فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل سلبيًا.

وتعادل أبوقير للأسمدة بقيادة محمد عطيه مع فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي سلبيًا.

ترتيب المجموعة

1-المقاولون العرب 31 نقطة

2-المصرية للاتصالات 27 نقطة

3- وادي دجلة 26 نقطة

4-كهرباء الاسماعيليه 25 نقطة

5- ابو قير للاسمده 23 نقطة

6- الترسانة 23 نقطة

7- بترول أسيوط 22 نقطة

8- بروكسي 22 نقطة

9- اسوان 19 نقطة

10- القناة 18 نقطة

11- الداخلية 17 نقطة

12- البلدية 15 نقطة

13- لافيينا 15 نقطة

14- راية 15 نقطة

15- منتخب السويس 15 نقطة

16- السكة الحديد 14 نقطة

17- طنطا 12 نقطة

18- سبورتنج 10 نقاط

19- المنصورة 10 نقاط

20- ديروط 9 نقاط