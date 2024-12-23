تعرف على مواعيد عرض من مسلسل 'فقرة الساحر'

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقات مسلسل «فقرة الساحر» بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة أسماء جلال، وذلك بعدما تصدر المسلسل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

ويعرض مسلسل «فقرة الساحر» أسبوعيًا يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء، على منصة «يانجو بلاي» الإلكترونية.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

يضم مسلسل فقرة الساحر العديد من الأبطال والنجوم، من بينهم، طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال، إلى جانب بسمة ووليد فواز، كما أنه من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج شركة "تي فيجن"، وتأليف إياد.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «فقرة الساحر»

ويذكر ان الحلقة الأولى من مسلسل «فقرة الساحر»، بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة أسماء جلال، والفنان على قاسم، عرضت ونالت إعجاب الجمهور وبدأت أحداث الحلقة مع الثلاثي أصدقاء كريم -طه دسوقي، وألفي، على قاسم، ولمى، أسماء جلال، إذ اجتمع الثلاثة ورسموا خطة مُحكمة لسرقة لوحة تُسمى ذات الرداء الأبيض، من متحف محمود خليل في وسط البلد، وتمكنوا من الخروج بها خارج مصر، وبيعها في مزاد، وفي الوقت ذاته جعلوا مصر كلها تنشغل بأمر اللوحة من خلال صفحة على السوشيال ميديا.

قصة مسلسل «فقرة الساحر»

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.