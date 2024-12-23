بهذه الطريقة.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف

يحل اليوم الاثنين 23 من ديسمبر، عيد ميلاد النجم عمرو يوسف، الذي قدم العديد من النجاحات خلال مسيرته الفنية، لذلك وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة رومانسية، لزوجها عمرو بمناسبة ذكرى ميلاده.

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف

وشاركت كندة علوش، صورا تجمعها بزوجها في وضع رومانسي لطيف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

كندة علوش توجه رسالة لزوجها عمرو يوسف

وعلقت كندة: «عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، أعز أصدقائي، مساحتي الآمنة، كل شيء عندي، رحلة حياتي مميزة جدًا لأنني أسيرها معك، في السراء والضراء، في الغنى وفي الفقر وفي المرض وفي الصحة، للحب والاعتزاز حتى يفرقنا الموت».

احدث اعمال عمرو يوسف

ومن ناحية اخري، يواصل عمرو يوسف تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم درويش الذى يقدم فيه دور ونوعية جديدة في السينما تجمع بين الغموض والجاذبية فى إطار ملىء بالتشويق، حيث يجسد عمرو يوسف دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن بين الفكاهة والمكر في نفس الوقت.

اخر اعمال كندة علوش

وكان اخر اعمال كندة علوش هو مسلسل" ستات بيت المعادي" مع أحمد وفيق، إنجي المقدم، صبري فواز، تارا عماد، شريف حافظ، ميرهان حسين وإنجي كيوان ومن إخراج محمد سلامة، وايضا شاركت في فيلم «نزوح» الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد"، ودارت أحداث العمل في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة، ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة، على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز، الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.