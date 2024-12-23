تعليم مطروح: قطار قوافل التربية النفسية يجوب مدارس المحافظة

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن قطار قوافل التربية النفسية مايزال يواصل الانطلاق ويجوب مدارس المحافظة تحت إشراف توجيه عام التربيه النفسية.

واوضحت وكيل الوزارة أن قوافل التربية النفسية تهدف إلى تفعيل الدور الوقائي والعلاجي والتنموي للاخصائي النفسي والتي تأتي إيمانًا بدور المؤسسات التربوية الفعال والإيجابي في تشكيل البناء النفسي للأبناء وغرس القيم والاتجاهات وانطلاقًا من دور التربية النفسية في تحقيق التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي للطلاب.

وأضافت الأستاذة نادية فتحي أن قطار فريق التربوية النفسية وصل محطته في قوافل التربية النفسية إلى مدارس مدينة مرسى مطروح وسط مشاركة كبيرة وتفاعل مميز من الطلاب بمدارس زاهر جلال الاعدادية بنات 2 وجلسة إرشادية بعنوان ( كيف اقضي على تشتت الإنتباه ) حيث قدمت الجلسة الأستاذة غادة توفيق الأخصائية النفسية وتحت إشراف الأستاذة سهير زعلوك موجه التربية النفسية والسلام الابتدائيه ٢ وجلسة إرشادية بعنوان ( صديقك اخوك ). حيث قدم الجلسة الاستاذة سميحة أحمد الاخصائية النفسية وتحت اشراف الأستاذه /نورهان أحمد موجه التربية النفسية والعبور الابتدائيه 2 حيث تم تنظيم جلسة ارشادية بعنوان ( الصدق والأمانة) وبرعت في تقديم الجلسة الاستاذة رباب عادل السعيد الاخصائية النفسية وتحت إشراف الأستاذه/ فاطمة الزهراء حسن موجه أول الإدارة.

وأكدت مدير المديرية استمرار قطار الدعم النفسي في تقديم الخدمات التربوية للطلاب بمدارس مطروح مقدمة الشكر للأستاذة أسماء خطاب الموجه العام وهيئة التوجيه الفني وأخصائيي التربية النفسية وبإشراف عام للأستاذ محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية مشيرا إلي استمرار تفعيل قوافل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها بجميع الإدارات التعليمية إيمانا بدور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب واكتشاف المواهب وتعميق الإنتماء الوطني والوعي القومي لديهم.