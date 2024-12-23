بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ختام التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا قدره 51 جنيهًا، ليواصل هذا الارتفاع المستمر في ختام التعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.99 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 50.86 جنيه

سعر البيع: 50.96 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 50.90 جنيه

سعر البيع: 51 جنيه

البنك الأهلي:

سعر الشراء: 50.90 جنيه

سعر البيع: 51 جنيه

كما رفعت البنوك المصرية أسعار بيع الدولار لمستويات تتجاوز الـ 51 جنيها لأول مرة في تاريخه، في وقت اعتبر خبراء مصرفيون أن تلك الارتفاعات متوقعة في ظل اتباع البنك المركزي مرونة سعر الصرف.

أسعار العملة الامريكية تتجاوز 51 جنيه مصري

ارتفع سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.2%، وسجل في البنك الاهلي المصري نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.



سعر الدولار، واقصي مستوياته السعرية

وبلغ عند50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع في بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، وقطر الوطني، وبنك الشركة المصرفية، وبنك اتش اس بي سي، وكريدي اجريكول وبنك نكست.

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في المصرف العربي، وبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة مستويات 80.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.



البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

كما أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمة تحويل الأموال اللحظية التي تتيح استقبال الحوالات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في مصر.

تفاصيل الخدمة الجديدة

تعد خدمة تحويل الأموال اللحظية نقلة نوعية في مجال المدفوعات المالية، حيث يمكن لأي شخص تحويل الأموال من الخارج وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء بالبنوك المصرية. تشمل الخدمة قائمة واسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين تم تجهيزهم لتقديم هذه الخدمة، مع خطة لإضافة المزيد من المراسلين مستقبلًا.



يتم تفعيل الخدمة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية التي طوّرها البنك المركزي المصري، مما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين فورًا وبأمان.

ما هو دور البنوك المصرية في الخدمة الجديدة

من أجل تفعيل الخدمة، قام البنك المركزي بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية. هذه الخطوة تُمكّن العملاء من استقبال حوالاتهم المالية بسهولة وسرعة. تسعى البنوك المصرية أيضًا إلى توفير تجربة سلسة عبر تطبيقات وخدمات متطورة لضمان رضا العملاء.



وانعكاسات الخدمة على الاقتصاد المصري وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تعتمد هذه الرؤية على تحديث الخدمات المالية الرقمية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أكثر كفاءة وشفافيةالخدمة الجديدة تسهم في تقليل تكاليف الحوالات المالية التقليدية وتحسين تجربة العملاء، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمصريين المقيمين بالخارج لتحويل الأموال إلى أسرهم داخل البلاد.