مركز البحوث الزراعية يحصد المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وإفريقيا وفق لتصنيف SCImago 2024

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مركز البحوث الزراعية قد حقق إنجازًا بارزًا بحصوله على المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا لتصنيف SCImago الإسباني الدولي لعام 2024.

المركز جاء ضمن أفضل 10 مراكز بحثية في المنطقة، متصدرًا المراكز البحثية في تخصص الزراعة والعلوم البيولوجية.

تهنئة وإشادة من وزير الزراعة

وقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة للدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وقيادات المركز والعاملين فيه على هذا الإنجاز المتميز.

وأشاد “فاروق” في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بدور العلماء والباحثين في دفع عجلة التطوير والابتكار في القطاع الزراعي، مطالبًا بمزيد من الجهد لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للبحث العلمي والتطبيقات العملية التي تُسهم في تحسين القطاع الزراعي وخدمة المواطنين.

دعم متواصل للبحث العلمي

من جهته، أعرب الدكتور عادل عبد العظيم، عن شكره لوزير الزراعة على دعمه المستمر للباحثين، مؤكدًا أهمية البحث العلمي في تحقيق النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا.

تفاصيل المشاركة والتصنيف

شارك وفد من مركز البحوث الزراعية، بقيادة الدكتورة شرين عاصم، نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات، في إعلان نتائج تصنيف SCImago الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأظهرت النتائج تفوق مركز البحوث الزراعية بين 233 مركزًا بحثيًا في 22 دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يركز تصنيف SCImago على ثلاثة مؤشرات رئيسية:

أداء البحث العلمي (40%)

مخرجات الابتكار (40%)

التأثير المجتمعي (20%)

ما هو تصنيف SCImago؟

تصنيف SCImago (SIR) هو نظام دولي لتقييم الجامعات والمراكز البحثية بناءً على أدائها العلمي والابتكاري والمجتمعي، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS خلال عام التقييم.

رسالة أمل لمستقبل الزراعة في مصر

يُعد هذا الإنجاز شهادة حقيقية على تقدم البحث العلمي الزراعي في مصر، ودليلًا على الدور الحيوي الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.