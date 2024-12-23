بغداد بونجاح والنادي الأهلي

الشمال القطري، الأهلي، النادي الأهلي، بغداد بونجاح، نفى طه المهيزع المسؤول الإعلامي لنادي الشمال القطري الأنباء التي تتردد خلال الأيام الماضية عن وجود مفاوضات من النادي الأهلي لضم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

نادي الشمال القطري

نادي الشمال القطري

وقال المسؤول الإعلامي لنادي الشمال القطري المهيزع في تصريحات خاصة: "لم يحدث حتى الآن أي تواصل من قبل النادي الأهلي مع بغداد بونجاح أو نادي الشمال بشكل رسمي النادي لا يزال بحاجة إلى اللاعب في الدوري المحلي، واللاعب يتواجد الآن في باريس لقضاء العطلة".

بغداد بونجاح

بغداد بونجاح - الشمال القطري

الشمال القطري، بغداد بونجاح، وانتقل بغداد بونجاح في الصيف الماضي لصفوف الشمال القطري لمدة موسمين حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر.

ويحتل نادي الشمال المركز الخامس في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة بالدوري القطري.

فيما أنهى الفريق منافسات الدوري القطري في الموسم الماضي بالمركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد مرور 9 سنوات قضاها داخل صفوف بطل الدوري القطري نادي السد.