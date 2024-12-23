محافظ القاهرة يبعت برقية تهنئة إلى أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أقباط وكنائس
المطران كريكور أوغسطينوس
المطران كريكور أوغسطينوس كوسا

بعث الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة برقية تهنئة، إلى المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واعرب المحافظ عن أجمل التهاني، وأرق الامنيات بإشراقة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدا على جميع الإخوة المسيحيين، والمصريين جميعًا.

فى سياق آخر، استقبل صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء والكهنة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

محافظ القاهرة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا عيد الميلاد المجيد

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