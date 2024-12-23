احتفالا بالكريسماس.. مودي الإمام ضيف «قد المقام» مع بسنت بكر على الراديو 9090

يستضيف برنامج "قد المقام" الذي تقدمه الإعلامية بسنت بكر على الراديو 9090 الموسيقار الكبير مودي الإمام، وذلك بعد فترة طويلة من غيابه عن الساحة الفنية.

تعرض الحلقة احتفالا بالكريسماس يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تكشف عن العديد من الأسرار والكواليس التي تذاع لأول مرة عن حياة هذا الفنان المبدع.

مودي الإمام يعد واحدا من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى العربية، حيث قام بتأليف العديد من الأعمال الموسيقية الشهيرة، من بين أبرز أعماله "ضد الحكومة" و"ناجي العلي" و"ليلة ساخنة"، التي تركت بصمة واضحة في الساحة الفنية.

كما تعاون مع الزعيم عادل إمام في عشرة أعمال فنية ما بين سينمائية ومسرحية، منها "جزيرة الشيطان" و"المنسي" و"بخيت وعديلة" ومسرحية "الزعيم".

يذكر أن آخر أعمال مودي الإمام مشاركته في إعداد الموسيقى التصويرية لفيلم "اللعب مع العيال" الذي عرض في بداية 2024، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم مثل محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

برنامج "قد المقام" تقدمه بسنت بكر، كل أربعاء وخميس من الساعة 9 إلى 11 مساء، على الراديو 9090.