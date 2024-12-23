أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

بعد ارتفاع الدولار ولأول مرة، حيث تخطى سعر الدولار اليوم الإثنين حاجز الـ 51 جنيه أمام العملة المصرية ونستعرض لكم أسعار العملات أمام الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 23 ديسمبر. 2024، فيما يلي نقدم لكم أسعار العملات اليوم في البنوك كالتالي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم

51.01 جنيه للشراء.

جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى

52.97 جنيه للشراء.

54.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى

63.82 جنيه للشراء.

64.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

164.86 جنيه للشراء.

165.99 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى

13.55 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.87 جنيه للبيع

سعر الدولار يتخطي الـ 51 جنيه لأول مرة

ولأول مرة، تخطى سعر الدولار اليوم الإثنين حاجز الـ 51 جنيه أمام العملة المصرية، ليثير حالة من الجدل بين الرأي العام المصري الفترة الحالية وتسال الرأي العام المصري عن سعر الدولار اليوم الإثنين وذلك لمعرفة ما وصلت إليه العملة الخضراء الفترة الحالية وأسباب ارتفاع الدولار لأكثر من 51 جنيه ومستقبل العملة في مصر.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي، 19 قرشا أمام سعر الجنيه المصري ليتخطى حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية.



وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

وفي بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه



سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه



اهم أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه

اكد اقتصاديون عن أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه، تتلخص في عدد من الأمور التالية:

دخول موسم رمضان.

زيادة اعتمادات شراء السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الطلب عادة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى.

دخول نهاية العام وإقفال الشركات لمراكزها.

وقد شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ارتفاعًا مفاجئًا في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا قدره 51 جنيهًا، ليواصل هذا الارتفاع المستمر في التعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.99 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 50.86 جنيه

سعر البيع: 50.96 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 50.90 جنيه

سعر البيع: 51 جنيه

البنك الأهلي:

سعر الشراء: 50.90 جنيه

سعر البيع: 51 جنيه