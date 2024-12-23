محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية المجانية في الأحياء تنفيذًا لمبادرة "بداية"

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف أحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية وزيادة الحملات التوعوية بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن إطلاق 5 قوافل طبية شاملة خلال شهر يناير المقبل بالتعاون مع الجهات المعنية على النحو التالي:

يومي 5 و6 يناير قافلة طبية في منطقة الهانوفيل بحي العجمي

يومي 12 و13 يناير قافلة طبية في قرية اليمن بحي العامرية

يومي 14 و15 يناير قافلة طبية في قرية العراق بحي العامرية

يومي 20 و21 يناير قافلة طبية في قرية العلا بمركز ومدينة برج العرب

يومي 26 و27 يناير قافلة طبية في قرية الجزائر بحي العامرية

يومي 28 و29 يناير قافلة طبية في قرية الجلاء بحي العامرية

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن القوافل ستشمل تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية وتقديم التوعية الصحية للمواطنين في المناطق المستهدفة في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المحافظة