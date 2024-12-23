افتتاح الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي" بمكتبة الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي"، وذلك غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمركز مؤتمرات وذلك برعاية  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستمر الملتقى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، ويهدف إلى استعراض أحدث الأنشطة والتطورات العلمية المرتبطة بتنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات في هذا المجال على مستوى الدول العربية.

  ويؤكد الملتقى على الدور الريادي لمصر في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتعزيز التعاون الإقليمي، ويشارك في الملتقى ممثلون من 11 دولة عربية، هي “تونس، المغرب، الأردن، العراق، سلطنة عمان، البحرين، قطر، الكويت، ليبيا، السودان، ومصر”، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية.

 

افتتاح الملتقى 11 دولة 26 ديسمبر التراث الثقافي التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة الوطنية المصرية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

سقوط 3 شرفات بعقار في وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات

دون وقوع وفيات..حريق هائل بمخزن نادي المعلمين في سيدي جابر بالإسكندرية

رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية

سقوط شرفة عقار بالعصافرة يتسبب في إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال

جيهان مسعود سكرتيرا عاماً وأحمد حبيب مساعدًا لمحافظة الإسكندرية

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس مع شاحنة بطريق الإسكندرية الصحراوي

مكتبة الإسكندرية ومنظمة الإيسيسكو توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الثقافة والتعليم في العالم الإسلامي

أم محمد.. رحلة كفاح من "بابور الجاز" إلى مطعم كبير يطعم المساكين في الإسكندرية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل ورسميا.. " بغداد بونجاح " يظهر في مطار القاهرة الدولي منذ قليل هل يكون الصفقة الثانية للأهلي؟ (شاهد بالصور) 👇

هل حسمت؟ بغداد بونجاح يصل القاهرة وسط أنباء عن مفاوضات مع الأهلي (هنا التفاصيل)

فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

"تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

«إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة