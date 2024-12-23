سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه ختام التعاملات

حقق سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، في ختام التعاملات اليومية، تباينا،مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.54 جنيه للشراء، 13.61 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.54 جنيه للشراء، 13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.54 جنيه للشراء.

13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.54 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.54 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.56 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.57 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.23 جنيه للشراء.

13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.50 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار يتخطي الـ 51 جنيه لأول مرة

وارتفع سعر الدولار الأمريكي، 19 قرشا أمام سعر الجنيه المصري ليتخطى حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية وتساءل الرأي العام المصري عن سعر الدولار اليوم الإثنين وذلك لمعرفة ما وصلت إليه العملة الخضراء الفترة الحالية وأسباب ارتفاع الدولار لأكثر من 51 جنيه ومستقبل العملة في مصر.



وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:



البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها



البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه



البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه



أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه

اكد اقتصاديون عن أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه، تتلخص في عدد من الأمور التالية:

دخول موسم رمضان.

زيادة اعتمادات شراء السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الطلب عادة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى.

دخول نهاية العام وإقفال الشركات لمراكزها.