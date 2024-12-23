اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 بالقاهرة

تجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 وحتى الخميس الموافق 23 يناير 2025؟.

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس 2/1/2025 حتى يوم الخميس 9/1/2025.

بينما يؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله في الفترة من يوم السبت الموافق 11/1/2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 15/1/2025.

أما الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلهم سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت الموافق 11/1/2025 حتى الخميس 16/1/2025.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله في الفترة من السبت 11/1/2025 حتى الخميس 16/1/2025، وامتحانات النقل الإعدادي المهني في الفترة من يوم السبت 11/1/2025 حتى الخميس 16/1/2025.

فيما تعقد امتحانات الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من يوم السبت الموافق 18/1/2025 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2025.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/1/2025 حتى يوم الخميس الموافق 16/1/2025.

فيما تعقد امتحانات النقل للتعليم الفني من يوم السبت الموافق 11/1/2025 حتى يوم الخميس الموافق 23/1/2025.