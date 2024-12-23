مكتبة الإسكندرية تطلق مشروع رقمنة أوراق للكاتب صلاح عيسى

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بوابة الفجر

تحتفي مكتبة الإسكندرية غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمركز مؤتمرات المكتبة، إطلاق مشروع رقمنة أوراق الكاتب الكبير صلاح عيسى ضمن موقع "ذاكرة مصر". 

ويأتي المشروع تحت إشراف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور الكاتبة أمينة النقاش زوجة الكاتب الراحل.

ويضم المشروع أكثر من 92 ألف صفحة من أوراق صلاح عيسى، التي تشمل ملفات تحقيقات في قضايا سياسية واجتماعية مثل الحركة الشيوعية، الحركات الإسلامية، وقضية ريا وسكينة، ويذكر أنه جُمعت هذه الوثائق على مدار أكثر من أربعين عامًا من دار الوثائق ووزارة العدل وهيئات الدفاع.

 وتُقام ندوة عن الكاتب الراحل وإسهاماته الثقافية والتاريخية، يشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة، منهم فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين، الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ، الكاتب سيد محمود، الكاتبة مايسة زكي، والصحفية إيمان رسلان.

 ويشهد اللقاء كلمات من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن الإسكندرية، وضيف الشرف الكاتبة أمينة النقاش.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من جهود مكتبة الإسكندرية للحفاظ على التراث الوثائقي المصري وتعزيز الوعي الثقافي مسلطًا الضوء على  أهمية رقمنة الوثائق التاريخية لتكون متاحة بسهولة أمام الأجيال الجديدة، ما يعكس رؤية المكتبة في الجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي في خدمة الثقافة.

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