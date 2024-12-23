وكيل تعليم الفيوم: يعقد إجتماعًا لإنهاء الإستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أجتماعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، والأستاذ محمد عيد مدير إدارة شئون الطلبة والأمتحانات بالمديرية، والأستاذ أشرف عبدالجواد، مدير مركز معلومات وإحصاء المديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لأمتحانات الشهادة الإعدادية، لضمان أن تسير امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل منظم ومنضبط ومتكامل، مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعّال لجميع الخطط لضمان نجاح الأمتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على استعراض التعليمات الوزارية الصادرة بشأن استعدادات المديرية لأمتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلامة ونزاهة.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة انضباط اللجان الأمتحانية على أعلى مستوى بجميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة توفير توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء فترة الأمتحانات لأداء الأمتحانات بسهولة ويسر.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع التأكيد على أن الأسئلة يجب أن تتناسب مع المنهج الدراسي الذي تم تدريسه فعليًا.

وشمل الاجتماع مناقشة الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة الامتحانات.

كما شدد وكيل الوزارة على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين اصطحاب الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، وذلك للحفاظ على نزاهة العملية الأمتحانية.

مشيرًا إلى مكافحة الغش، والتأكيد على تشديد الإجراءات لمنع حالات الغش أو تسريب الأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف حالات الغش، مشيرًا إلى التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة: من خلال التأكيد على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد دكتور خالد قبيصي، إلى ضرورة تكليف مندوب أسئلة لكل لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم، على مستوى المحافظة، وإجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين للعمل مندوب لاستلام وتوزيع الأسئلة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

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