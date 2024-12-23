الناقد الفني طارق الشناوي لـ كزبرة: 'مبدع ولازم تحافظ على تلقائيتك'

تحدث الناقد طارق الشناوي في لقاء تلفزيوني عن نجاح فيلم الحريفة وقال:" اتوقع أن يتخطى فيلم الحريفة 2 نجاح الجزء الأول.. الشباب مبدع والضحك في الجزء الثاني أغلبه جاي من كزبرة، وبقوله يحافظ على تلقائيته هي مفتاح الضحك.

تفاصيل أحداث الحريفة 2

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك،

يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويذكر كشف الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" عن بدأ تحضيره لفيلم جديد بعنوان “أوفر سايز” من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج كريم سعد وتأليف إياد صالح، والمقرر عرضه في موسم أفلام الصيف لعام 2025، وذلك بعدونشر كزبرة صورًا تجمعه بصناع العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلق قائلًا:«توكلنا على الله.. استنونا في الصيف الجاي فيلم أوفر سايز شخصية عماد البطيء خطوة مهمة جدًا مكنتش هقدراخدها من غير دعم اخواتي وايمانكم بيا، ويا رب يعجبكم إنتاج طارق الجنايني، إخراج كريم سعد، تأليف إياد صالح».