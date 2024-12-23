سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 بجميع البنوك المصرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 بالبنوك المصرية تباينا، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2 جنيه للشراء و165.3 جنيه للبيع ولأول مرة، تخطى سعر الدولار اليوم الإثنين حاجز الـ 51 جنيه أمام العملة المصرية، ليثير حالة من الجدل بين الرأي العام المصري الفترة الحالية.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.3 جنيه للشراء

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.2 جنيه.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.7 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها



البنك التجاري الدولي _ مصر



سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه

البنك المركزي المصري



سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه



أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه

وكشف اقتصاديون عن أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه، تتلخص في عدد من الأمور التالية:

دخول موسم رمضان.

زيادة اعتمادات شراء السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الطلب عادة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى.

دخول نهاية العام وإقفال الشركات لمراكزها.