حورية فرغلي لـ "الفجر الفني": "السينما تفتقد الأعمال التاريخية زي حتشبسوت.. وأتمنى تكون موجودة" (حوار)

حورية فرغلي فنانة مصرية متعددة المواهب حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 2010 وحققت شهرة واسعة من خلال أدوارها المميزة في السينما والتلفزيون، حيث قدمت أعمالًا ناجحة مثل “كلمني شكرًا”، “حكايات بنات”، و”ساحرة الجنوب”، وأشتهرت حورية بموهبتها وتنوع أدوارها بين الدراما والإثارة.

حيث التقت عدسات الفجر الفني بالفنانة حورية فرغلي، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وتحدثت إلينا عن رأيها في تنظيم وتشكيل المهرجان في دورته السادسة، وعلى أي أساس تعتمد عن اختيار الفيلم القصير المميز والجيد، كما تحدثت إلينا عن نوعية الأعمال التي تفتقدها السينما، وتحضيراتها لفيلم المدرسة.

وإليكم نص الحوار:



على أي أساس تعتمدين عند إختيارك الفيلم القصير المميز والجيد كعضو لجنة تحكيم؟

لا بد أن يكون هناك تمثيل جيد ويكون هناك قصة يريد إيصالها وأن يكون ثقيل وله وزنه بين الأفلام المعروضة.

ما رأيك في تنظيم وتشكيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة والفعاليات التي يقدمها؟

وتحدثت حورية قائلة أنا آخر مرة حضرت كانت من كام سنة لكن لا طبعا أصبح مختلف تمامًا، وفي ناس أكثر وشباب أكثر وناس غريبة لم آراها من قبل وأول مرة أتعرف عليها.

حورية بعد غياب 5 سنين عن دراما رمضان في أقاويل إنك هترجعلنا السنادي حديثينا عن العمل؟

والله أنا بصور مسلسل وعندي فيلم بس لسه بشتغل فيهم ولا أعلم متى سيتم عرضه في رمضان أو لأ.



حديثنا عن تحضيراتك لفيلم المدرسة؟

جميلة جدًا وأول مرة أشتغل مع بنات صغيرين جمال حيث جعلوا العمل مرح ولطيفًا بوجودهم.

ما نوع الأعمال التي تفضلين المشاركة فيها، وما الرسائل التي تودين أن تحملها القصة؟

إنني أفضل الأعمال التاريخية مثل حتشبسوت وشجر الدر لأن الأعمال التاريخية مهدور أهميتها في السينما ولا بد من أن نعمل عليها حتى تتعرف الأجيال الجديدة على تاريخها بطريقة أفضل ومميزة.

ما الرسالة التي تودين توجيهها لمن ينتقد حورية؟

ميرسي

ما الرسالة التي تودين توصليها للجمهور من خلال المهرجان؟

كل سنة وانتم طيبين ويارب 2025 تكون أحلى سنة على وشكم وبتمنالكم الخير.



كيف تصفين عام 2024 في كلمة واحدة؟

أجابت لم أجد كلمة تعبر عن هذا العام

ما هي نوعية الأعمال التي تفتقدها السينما حاليًا وتتمني إنها تكون موجودة؟

الأعمال التاريخية وأيضًا عندنا الهوى سلطان رومانسي كوميدي وفعلًا كان بقالنا فترة محتاجين نتفرج على أفلام رومانسية مثل هذه حيث كانت أجوائها مميزة بس متهيألي التاريخية هي التي تم نسيناها تمامًا.