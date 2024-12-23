النجم إيهاب توفيق ضيف الراديو 9090 احتفالًا بالكريسماس.. الجمعة

الفجر الفني
الفنان إيهاب توفيق
الفنان إيهاب توفيق

 

 

 

تستضيف الإعلامية إيمان مختار، النجم إيهاب توفيق في برنامجها "كله بالأغنية يفك"، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة، وذلك يوم الجمعة المقبلة على الراديو 9090.

 

ويكشف إيهاب توفيق خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس الخاصة به لأول مرة، مما يجعل هذه الحلقة فرصة لعشاقه للاستماع إلى تجاربه الشخصية والمهنية، كما يتحدث عن مسيرته الفنية وعلاقاته مع زملائه في الوسط الفني، بالإضافة إلى ذكرياته مع الجمهور، مع تقديمه لمجموعة متنوعة من أبرز وأهم أغانيه المميزة.

الفنان إيهاب توفيق

برنامج "كله بالأغنية يفك" يعتبر منصة فريدة للتنقل بين محطات الفنانين الشعبيين، حيث تختار إيمان مختار فنانا كل أسبوع لتتناول حياته وبداياته الفنية.

برنامج “كله بالأغنية يفك” للإعلامية إيمان مختار 

"كله بالأغنية يفك" تقدمه الإعلامية إيمان مختار، ويبث يومي الخميس والجمعة من الساعة 7 حتى 9 مساء على الراديو 9090.

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