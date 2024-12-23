شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، أمام الجنيه بجميع البنوك العاملة فى مصر بختام التعاملات ثباتا، ولأول مرة، تخطى سعر الدولار اليوم الإثنين حاجز الـ 51 جنيه أمام العملة المصرية، ليثير حالة من الجدل بين الرأي العام المصري الفترة الحالية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، أمام الجنيه المصرى بـالبنوك العاملة فى مصر فى ختام التعاملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

13.88 جنيه للشراء.



13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

13.89 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

13.90 جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين وذلك لمعرفة ما وصلت إليه العملة الخضراء الفترة الحالية وأسباب ارتفاع الدولار لأكثر من 51 جنيه ومستقبل العملة في مصر.

سعر الدولار يتخطي الـ 51 جنيه لأول مرة وارتفع سعر الدولار الأمريكي، 19 قرشا أمام سعر الجنيه المصري ليتخطى حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية



وجاءت أسعار صرف الدولار اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.01 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.11 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيها

البنك التجاري الدولي _ مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.02 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.12 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 51.00 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 51.14 جنيه



أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه

اعلن اقتصاديون عن أسباب ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيه، تتلخص في عدد من الأمور التالية:

دخول موسم رمضان.

زيادة اعتمادات شراء السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الطلب عادة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى.

دخول نهاية العام وإقفال الشركات لمراكزها.

وفيما يلي نقدم لكم أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم

51.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبى

52.97 جنيه للشراء.

54.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى

63.82 جنيه للشراء.

64.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

164.86 جنيه للشراء.

165.99 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى

13.55 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.87 جنيه للشراء