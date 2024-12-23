صلاح يلمح للرحيل مجددًا وينفي شائعات التجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أنه لم يحدث أي جديد بشأن مستقبله مع الفريق حتى الآن، على الرغم من قرب انتهاء عقده، وذلك عكس التكهنات التي أفادت مؤخرًا بأنه توصل لاتفاق للتجديد لمدة عامين، مضيفًا أنه سيكون سعيدًا بالإنجازات التي حققها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مسيرته.

وبات صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا أمام الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي بالتساوي مع آلان شيرر برصيد 60 هدفًا، كما أصبح رابع الهدافين التاريخيين لناديه بوصوله إلى 229 هدفًا.

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وبسؤاله عقب مباراة توتنهام عما إذا كان هناك جديد بشأن مستقبله، رد صلاح قائلًا: لا.

ويقترب النجم المصري من دخول الفترة الحرة التي تبدأ في يناير المقبل، وسيكون قادرًا على التفاوض مع أي ناد والرحيل عن صفوف فريقه مجانًا.


وعن الإنجازات التي حققها مع فريقه قال صلاح: سأكون سعيدًا بالأرقام القياسية التي أحققها مع ليفربول عندما تنتهي مسيرتي.

وأوضح صلاح سابقًا أنه لم يتلق عرضًا لتجديد عقده مع ليفربول حتى الآن، مشيرًا إلى أن فرص رحيله أكثر من استمراره ضمن صفوف الفريق.

ويقدم النجم المصري مستويات مميزة مع فريقه هذا الموسم، إذ سجل 15 هدفًا وصنع 11 في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي، ليساهم في تصدر فريقه جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن تشيلسي.

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