مصرع سيدة وشاب إثر اصطدام قطار بهما بمزلقان المعلمين وديروط فى أسيوط

محافظات
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها مساء اليوم الإثنين إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة ديروط بمحافظة أسيوط وكما لقى شاب مصرعه إثر اصطدام قطار به بمزلقان المعلمين بحى غرب أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وسيدة مجهولة الهوية إثر اصطدام قطار بهما بمزلقان محطة ديروط ومزلقان المعلمين بحى غرب أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة مجهولة الهوية إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة ديروط وكما لقى شاب مصرعه إثر حادث اصطدام قطار به عند مزلقان المعلمين بحى غرب أسيوط 

 

وتم نقل الجثتان إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة 

اسيوط الفحص اللواء اللواء محمد اللواء وائل نصار الم المباح المباحث المباحث الجنائية العر العرض ألف الفور المستشفى المعاينة المعل المعلم إلحاد الحادث العام العامة الجثتان الجن الجنائي الجنائية المعلمي المعلمين الن النجدة الني البداية إله الهوى الهوية النياب ألا النيابة العام النيابة العامة الو الأحد الأسعاف الب النيابة الواقع اصطدام اصطدام قطار الـ

مواد متعلقة

كسر في خط مياه 6 بوصة أمام معهد فؤاد الأول بأسيوط

نادى أدب أسيوط يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تعليم أسيوط تنظم زيارات لمتحف العلوم ومعهد فؤاد الأول وهيئة تنشيط السياحة ضمن مبادرة اعرف بلدك

محافظ أسيوط يؤكد تقنين الإعلانات واللافتات بالمراكز والأحياء

وكيل تعليم أسيوط يتفقد بعض مدارس مركز القوصية للاطمئنان على العملية التعليمية

جامعة أسيوط الأهلية تُنظم رحلة سياحية لطلابها لمدينة الأقصر لزيارة أهم معالمها الأثرية

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية تحسبا لتقلبات الشتاء

محافظ أسيوط: مواصلة رفع كفاءة الطرق والشوارع بالأحياء والمراكز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل ورسميا.. " بغداد بونجاح " يظهر في مطار القاهرة الدولي منذ قليل هل يكون الصفقة الثانية للأهلي؟ (شاهد بالصور) 👇

هل حسمت؟ بغداد بونجاح يصل القاهرة وسط أنباء عن مفاوضات مع الأهلي (هنا التفاصيل)

فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

"تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

«إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة