مصرع سيدة وشاب إثر اصطدام قطار بهما بمزلقان المعلمين وديروط فى أسيوط

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها مساء اليوم الإثنين إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة ديروط بمحافظة أسيوط وكما لقى شاب مصرعه إثر اصطدام قطار به بمزلقان المعلمين بحى غرب أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وسيدة مجهولة الهوية إثر اصطدام قطار بهما بمزلقان محطة ديروط ومزلقان المعلمين بحى غرب أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة مجهولة الهوية إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة ديروط وكما لقى شاب مصرعه إثر حادث اصطدام قطار به عند مزلقان المعلمين بحى غرب أسيوط

وتم نقل الجثتان إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة