نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير بمركز البدرشين وذلك بعد تلقي المحافظة شكوي أهالي القرية من تضررهم من أرتفاع منسوب مياه المصرف وتسربها بعدد من شوارع القرية.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير بمركز البدرشين بعد تلقي المحافظة شكوى أهالي القرية من تضررهم من أرتفاع منسوب مياة الصرف.

وشدد نائب محافظ الجيزة، خلال متابعته لأعمال التطهير علي استكمال التطهير للمصرف لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز، والبدء في تنفيذ منظومة الجمع السكني بالقرية تحت اشراف مجلس المدينة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من أهالي القرية وطمأنهم مؤكدا لهم أنه جاري التعامل مع مشكلة أرتفاع منسوب المصرف لافتا إلي أنه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع أجهزة الري.

حيث تم الدفع بحفارات ولوادر وسيارات شفط كخطوة أولي لسرعة شفط المياة الناتجة عن المصرف فور تلقي المحافظة شكوي الأهالي من أرتفاع منسوب مياة المصرف.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤولي الري والصرف بالمحافظة.

IMG-20241223-WA0046
IMG-20241223-WA0046
IMG-20241223-WA0047
IMG-20241223-WA0047
IMG-20241223-WA0042
IMG-20241223-WA0042
IMG-20241223-WA0044
IMG-20241223-WA0044
IMG-20241223-WA0038
IMG-20241223-WA0038
IMG-20241223-WA0040
IMG-20241223-WA0040
IMG-20241223-WA0036
IMG-20241223-WA0036

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بوصلة الربط لخط مياه ٨٠٠مم

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم

محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

30 محلًا.. سوق البرمبل جاهز للقضاء على العشوائية وتسكين البائعين في الجيزة

محافظ الجيزة يكرم 36 لاعبا من أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبية

محافظ الجيزة: تسكين البائعين بسوق البرمبل الحضارية بأطفيح بدلًا من السوق العشوائية

محافظ الجيزة يستقبل السكرتير العام والمساعد الجدد في أول يوم عمل لهما

محافظ الجيزة يتفقد موقع سوق السمك القديم بالمنيب لاستغلاله في إنشاء منافذ سلعية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل ورسميا.. " بغداد بونجاح " يظهر في مطار القاهرة الدولي منذ قليل هل يكون الصفقة الثانية للأهلي؟ (شاهد بالصور) 👇

هل حسمت؟ بغداد بونجاح يصل القاهرة وسط أنباء عن مفاوضات مع الأهلي (هنا التفاصيل)

فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

"تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

«إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة