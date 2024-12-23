إنزاجي يُعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، تشكيل الفريق الرسمي، استعدادا لمواجهة كومو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان يستضيف كومو في الكالتشيو

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، المواجهة الحماسية بين إنتر ميلان وكومو، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الكالتشيو.

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الإيطالي أنتونيو غيا.

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وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كومو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: بيسك - باستوني - أوجوستو.

▪︎خط الوسط: ديماركو - مخيتاريان - كالهان أوغلو - باريلا - دومفريس.

▪︎خط الهجوم: لاوتارو - تورأم.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 34 نقطة، من 15 مباراة، بينما يأتي كومو في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، من 16 مواجهة.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وكومو في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وكومو عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium 1.

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