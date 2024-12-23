إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا إرهاب

أعلن المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحاميين العرب عن إخلاء سبيل عدد من المتهمين من قبل نيابة أمن الدولة العليا علي ذمة قضايا تمس الأمن العام ومنها القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "قضية مقدمي المحتوى الساخر"، تتعلق بثلاثة من مقدمي المحتوى الساخر تم القبض عليهم في 25 يناير 2023 بعد نشرهم فيديو ساخر بعنوان "الزيارة"، يتناول تجربة زيارة محتجز داخل قسم الشرطة.

وجهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القضية نفسها اتهام عامل كاوتش يبلغ من العمر 49 عامًا، الذي تم القبض عليه لنشره فيديوهات على تطبيق تيك توك ينتقد فيها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، تمويل الإرهاب، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وأيضا القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "قضية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر"، تتعلق بعدد من المواطنين الذين تم القبض عليهم في أكتوبر 2022.

وُجِّهت إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، تمويل جماعة إرهابية، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك على خلفية دعوتهم للمشاركة في تظاهرات يوم 11 نوفمبر 2022، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر.

والقضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا تتعلق بعدد من المواطنين الذين وُجِّهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم.

أبرز المتهمين في القضية جمال عبد الحميد: والد الصحفي أحمد جمال زيادة. تم القبض عليه واحتجازه لمدة 28 يومًا قبل أن تُصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيله في 20 سبتمبر 2023.



ومتهم آخر تم القبض عليه في 21 أغسطس 2023 من منزله بمحافظة المنوفية، بعد نشره مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" ينتقد فيها سياسات الرئيس الحالي.

وُجِّهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت لارتكاب جريمة.



وعدد من القضايا متعلق بإتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم تخدم أهداف جماعه الإخوان المسلمين.

وهم قضايا أرقام 3388 لسنه 2023 والقضيه رقم 1976 لسنه 2023 والقضيه رقم 1977 لسنه 2022 والقضيه رقم 2123 لسنه 2023 والقضيه رقم 2203 لسنه 2023 والقضيه رقم 2515 لسنه 2022 والقضيه رقم 710 لسنه 2023

وجاء أسماء بعض المتهمين الصادر لهم قرار إخلاء سبيل علي ذمة هذة القضايا كالأتي:

- عايدة محمود عمر

- شيماء أحمد توفيق

- علي جمال محمد عمر

- سعيد عبيد محمود

- عويس عبد المقصود محمد

- علي علي محمد علي

- السيد حسن محمد الرفاعي

- حمادة السيد محمد

- محمد عبد السلام عبد الرحمن

- علاء إبراهيم عبد التواب

- احمد محمد حسانين

- عبد الرحمن صابر رزق

- عرفات عبد الرؤوف المنسي

- محمد إبراهيم عبده

- أشرف محمد عامر

- أحمد حسن عبد الفتاح

- محمد منصور عبد الجليل

- وليد عبد المنعم

- سيد سعيد سيد ابراهيم

- عصام إسماعيل عبد الهادي