"تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة الترتيبات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية.

لضمان أن تسير امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل منظم ومنضبط ومتكامل، مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعّال لجميع الخطط لضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.



حضر الاجتماع ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد عيد، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وأشرف عبد الجواد، مدير مركز معلومات وإحصاء المديرية.

استعرض وكيل الوزارة التعليمات الوزارية المتعلقة باستعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على أهمية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تكون الأسئلة متماشية مع المنهج الدراسي الذي تم تدريسه فعليًا.

أكد الدكتور خالد قبيصي على أهمية تحقيق انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، للحد من حالات الغش أو تسريب الأسئلة. كما تم مناقشة استخدام الأدوات التكنولوجية للكشف محاولات الغش.



تم التأكيد على توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لضمان سلامة الامتحانات، بالإضافة إلى تكليف مندوب أسئلة لكل لجنة على مستوى المحافظة، مع إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل في هذه المهام لضمان الكفاءة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية في أجواء آمنة ومنضبطة، بما يضمن مصلحة الطلاب ويحقق العدالة والنزاهة في العملية التعليمية.