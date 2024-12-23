"تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

محافظات
بوابة الفجر

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة الترتيبات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية. 

لضمان أن تسير امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل منظم ومنضبط ومتكامل، مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعّال لجميع الخطط لضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

txt

وكيل تعليم الفيوم: يعقد إجتماعًا لإنهاء الإستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

txt

مدير تعليم الفيوم: تجهيز مقر لاستقبال طلبات أسر المتسربين من التعليم بإدارة أبشواي


حضر الاجتماع ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد عيد، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وأشرف عبد الجواد، مدير مركز معلومات وإحصاء المديرية.
استعرض وكيل الوزارة التعليمات الوزارية المتعلقة باستعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على أهمية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تكون الأسئلة متماشية مع المنهج الدراسي الذي تم تدريسه فعليًا.
أكد الدكتور خالد قبيصي على أهمية تحقيق انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، للحد من حالات الغش أو تسريب الأسئلة. كما تم مناقشة استخدام الأدوات التكنولوجية للكشف محاولات الغش.

txt

أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية بالمدارس

txt

مدير تعليم الفيوم يفاجئ مدرسة القاياتي بسنورس لمتابعة انتظام التعليم


تم التأكيد على توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر.
ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لضمان سلامة الامتحانات، بالإضافة إلى تكليف مندوب أسئلة لكل لجنة على مستوى المحافظة، مع إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل في هذه المهام لضمان الكفاءة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية في أجواء آمنة ومنضبطة، بما يضمن مصلحة الطلاب ويحقق العدالة والنزاهة في العملية التعليمية.

 

الإدارات التعليمية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي تعليم الفيوم حالات الغش سير إمتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تطلق قافلة طبية وتوعوية لخدمة أهالي قرية العزب

انعقاد مقارئ الأعضاء بالمساجد الكبرى في الفيوم

أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية بالمدارس

تصادم مروع بين دراجتين ناريتين بالفيوم يسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة

"خير وطن".. احتفالية كبرى لدعم غير القادرين بمحافظة الفيوم

أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا

أوقاف الفيوم تسلم مديرية التضامن الاجتماعي (2) طن لحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية

مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني في حادث سير مروع بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل ورسميا.. " بغداد بونجاح " يظهر في مطار القاهرة الدولي منذ قليل هل يكون الصفقة الثانية للأهلي؟ (شاهد بالصور) 👇

هل حسمت؟ بغداد بونجاح يصل القاهرة وسط أنباء عن مفاوضات مع الأهلي (هنا التفاصيل)

فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

"تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

«إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة