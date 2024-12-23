محمد بهنس أمينا لإعلام القاهرة بحزب الشعب الجمهوري

أصدر حزب الشعب الجمهوري، قرارًا اليوم، بتعيين الصحفي والإعلامي محمد حسن بهنس، أمينًا مساعدًا لشئون الإعلام "أمين الإعلام" بأمانة محافظة القاهرة.

وقدمت قيادات الحزب التهنئة لمحمد حسن بهنس، لتوليه منصب أمين الإعلام بالقاهرة.

من جانبه، قدم محمد حسن بهنس، الشكر لقيادات حزب الشعب الجمهوري، على تكليفه بهذا المنصب، وعلى رأسهم المهندس حازم عمر رئيس الحزب والمهندس أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب واللواء محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب واللواء أحمد الألفي أمين تنظيم الحزب وخالد الباشا أمين التنظيم بالقاهرة

وأعرب بهنس، عن خالص شكره وتقديره على ثقة القيادات، بتكليفه بمهام أمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب وأمين إعلام محافظة القاهرة، مؤكدا أنه سوف يكون على قدر المسئولية.