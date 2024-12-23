محمد رمضان يواصل تشويق جمهوره "موجود في آخر ٣ أغاني"

يواصل الفنان محمد رمضان، الترويج لأحد أعماله الجديدة، حيث شوق جمهوره ومتابعيه للمفاجأة التي أعلن عنها، السبت الماضي، وأوضح أنها مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، لمن يتمكن من معرفة أسم الأغنية الجديدة التي ينوي إصدارها خلال الايام المقبلة.

ونشر محمد رمضان صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلق قائلاَ: "سؤال الخمسة مليون جنيه ( باقي ثلاثة أيام ) إسم أغنيتي القادمة موجود في اغنية من آخر ٣ اغاني".

اَخر أغاني محمد رمضان

يذكر أن اَخر أغاني محمد رمضان “برج الثور”، الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهر في الكليب وهو يقلد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطريقة حديثة، وتعاون من خلاله الرابر أفرو بي، من إخراج ليلي غالب، وكلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.