إيهاب توفيق يكشف عن أسرار وتفاصيل أغنية "تترجى فيا"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشف الفنان إيهاب توفيق عن أسرار وتفاصيل أغنية "تترجى فيا" وهي واحدة من الأغاني التي تحمل قصة شخصية ومؤثرة، مستوحاة من قصة حب حقيقية عاشها في بداية مشواره الفني، مما جعلها تعبر بصدق عن مشاعر الحزن والخذلان.

 

قصة حقيقة ومشاعر مؤلمة عاشها إيهاب توفيق

 

وأوضح خلال لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي أن الأغنية جاءت نتيجة لتجربة عاطفية مليئة بالمشكلات والصعوبات، انتهت بشكل غير متوقع ومؤلمة، مشيرًا إلى أن كلمات الأغنية، خاصة عبارة "جاي بعد إيه؟"، كانت تعبيرًا مباشرًا عن إحساسه بعد انتهاء العلاقة، دون أن يهتم إذا كان الشخص المعني بالقصة سيدرك أنها موجهة له، لأن الموضوع كان قد انتهى تمامًا بالنسبة له.

 

وأضاف إيهاب أن الأغاني المستوحاة من تجارب واقعية غالبًا ما تترك أثرًا عميقًا وتستمر في ذاكرة الجمهور لفترة طويلة، مشيرًا أن أغنية "تترجى فيا" واحدة من تلك الأغاني "المعمرة".

الفنان ايهاب توفيق برنامج معكم منى الشاذلي إيهاب توفيق معكم منى الشاذلى منى الشاذلي

مواد متعلقة

النجم إيهاب توفيق ضيف الراديو 9090 احتفالًا بالكريسماس.. الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل.. تصريح جديد من الخارجية الأمريكية بشأن سوريا

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة انتقال بونجاح إلى الأهلي ونقل مباراة الزمالك وبلاك بولز وتلميح جديد من صلاح حول مستقبله

إنتر ميلان يواصل عروضه الإيجابية ويفوز على كومو بثنائية في الدوري الإيطالي

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 أمام الجنيه

حسم موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

محمد رمضان يواصل تشويق جمهوره "موجود في آخر ٣ أغاني"