إيهاب توفيق يكشف عن أسرار وتفاصيل أغنية "تترجى فيا"

كشف الفنان إيهاب توفيق عن أسرار وتفاصيل أغنية "تترجى فيا" وهي واحدة من الأغاني التي تحمل قصة شخصية ومؤثرة، مستوحاة من قصة حب حقيقية عاشها في بداية مشواره الفني، مما جعلها تعبر بصدق عن مشاعر الحزن والخذلان.

قصة حقيقة ومشاعر مؤلمة عاشها إيهاب توفيق

وأوضح خلال لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي أن الأغنية جاءت نتيجة لتجربة عاطفية مليئة بالمشكلات والصعوبات، انتهت بشكل غير متوقع ومؤلمة، مشيرًا إلى أن كلمات الأغنية، خاصة عبارة "جاي بعد إيه؟"، كانت تعبيرًا مباشرًا عن إحساسه بعد انتهاء العلاقة، دون أن يهتم إذا كان الشخص المعني بالقصة سيدرك أنها موجهة له، لأن الموضوع كان قد انتهى تمامًا بالنسبة له.

وأضاف إيهاب أن الأغاني المستوحاة من تجارب واقعية غالبًا ما تترك أثرًا عميقًا وتستمر في ذاكرة الجمهور لفترة طويلة، مشيرًا أن أغنية "تترجى فيا" واحدة من تلك الأغاني "المعمرة".