مواجهات قوية بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث

تقام الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم حيث يخرج القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة لملاقاة بطا صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

و يستضيف المطرية صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة فريق هليوبوليس صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ويخرج النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط لملاقاة طوخ صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

و يلاقي القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط فريق اسكو صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

بينما يستضيف سبورتنج كاسل صاحب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فريق قليوب صاحب الوصافة برصيد 19 نقطة.

و يخرج مدينة نصر صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة لملاقاة فريق قها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

بينما تأجل مباراة المرج وليفيلز ومباراة رع والطيران، لموعد سيحدد فيما بعد، نظرًا لمشاركة المرج ورع بمسابقة كأس مصر.

بينما يحصل فريق بهتيم على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 20 نقطة

2- قليوب 19 نقطة

3- ليفيلز 17 نقطة

4- المرج 14 نقطة

5- هليوبوليس 13 نقطة

6- الطيران 13 نقطة

7- رع 12 نقطة

8- مدينة نصر 12 نقطة

9- بطا 11 نقطة

10- المطرية 11 نقطة

11- طوخ 9 نقاط

12- قها 9 نقاط

13- إسكو 8 نقاط

14- بهتيم 8 نقاط

15- سبورتنج كاسل 5 نقاط

16- النصر للتصدير 4 نقاط

17- القومي دون نقاط