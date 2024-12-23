تعرف على موعد عرض فيلم "200 جنيه" على منصة شاهد

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت منصة شاهد الرقمية عن عرض فيلم 200 جنية بطولة إسعاد يونس والذي عرض بدور العرض السينمائية في أغسطس من عام 2021، محققًا نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

 

تفاصيل فيلم “200 جنيه”

 

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، حول 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث يسرق عنتر الذي يقدم شخصيته أحمد السعدني والدته السيدة عزيزة التي تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتنتقل بعدها الـ 200 جنيه التي سرقها السعدني إلى العديد من الأشخاص باختلاف طبقاتهم وطبائعهم.

 

اعتمد فيلم “200 جنيه" على ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أحمد السقا، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لـ محمد عبدالحميد ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

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