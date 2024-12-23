توقيف مهاجرين بتهمة "ممارسة شعائر دينية" دون ترخيص في تونس

عربي ودولي
بوابة الفجر

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية في تونس أوقفت ثلاثة مهاجرين بتهمة "ممارسة شعائر دينية" دون ترخيص.

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني إن المهاجرين الذين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، أوقفوا في مقر بضاحية المرسى قرب العاصمة بعد توفر معلومات عن ممارستهم لشعائر دينية دون ترخيص، مشيرة في بيان لها إلى ضبط معدات صوتية وكتب دينية وحاسوب وكراسي في الموقع.

ويضمن الدستور التونسي حرية ممارسة الشعائر الدينية، لكن السلطات تحظر ممارسة أي طقوس خارج الأماكن المرخص لها.

ويواجه المهاجرون أيضا تهمة دخول الأراضي التونسية دون رخصة ومخالفة قانون الإقامة والتخطيط لعمليات اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية.

ويتواجد في تونس عشرات الآلاف من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الباحثين عن فرصة عبور البحر المتوسط للوصول إلى فضاء الاتحاد الأوروبي عبر الجزر الإيطالية القريبة

اجتياز الحدود البحرية افريقيا جنوب الصحراء الادارة العامة للأمن الادارة العامة الأراضي التونسية
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