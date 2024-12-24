عودة بسمة بوسيل لتامر حسني ضمن أبرز توقعات خبيرة الأبراج وفاء حامد لعام 2025

استضاف برنامج "صالة التحرير" للأعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع على قناة صدى البلد خبيرة الأبراج وعلم الطاقات وفاء حامد، التي كشفت خلال اللقاء عن توقعاتها المثيرة لعام 2025.

من أبرز التوقعات التي أشارت إليها وفاء حامد، عودة الفنانة بسمة بوسيل للنجم تامر حسني، مشيرة إلى أن هذا الحدث سيجذب اهتمام الجمهور في العام المقبل، كما توقعت عودة النجمة صابرين بقوة إلى الساحة الفنية، بالإضافة إلى الفنانة حورية فرغلي التي توقع أكثر من عقد عمل في الفترة المقبلة.

توقعات الأبراج لعام 2025:



-الحمل: يعيش فترة إيجابية ويدخل في علاقات جديدة، ولكن قد يتعرض لبعض الأوهام بعد 30 مارس بسبب تأثير كوكب نبتون.



- الثور: يواجه ضغوطًا من كوكب أورانوس، لكنه يبدأ بالتعافي والتقدم بدءًا من يوليو، مع توقيع عقود خارج البلاد.



-الجوزاء: يشهد تطورًا كبيرًا وطفرة مالية، مع فتح ملفات جديدة على مختلف الأصعدة.

- السرطان: عام 2025 يمثل "سنة الفوقان"، خاصة بعد يناير، حيث يحمل طاقة إيجابية عاطفيًا ومهنيًا.



- الأسد: وصفته وفاء بأنه عام "الجبر الإلهي"، مع تفوق عقلي ونجاحات تتجاوز توقعات جميع الأبراج.



- العذراء: يواجه تحديات في الحياة الأسرية نتيجة تأثير كوكب المشتري، لكن النصف الثاني من العام يشهد تحسنًا ملحوظًا في العمل والمال.

-الميزان: يمر بعام مليء بالصدمات وطاقة الحسد، مع نصيحة بالتحصين بآيات قرآنية والصدقة، ويعيش طفرة إيجابية في نوفمبر وديسمبر.



- العقرب: يعاني من مشكلات صحية مثل أمراض جلدية، لكنه يحصل على دعم معنوي ومادي من المحيطين به.



- القوس: يعيش أفضل أعوامه وذلك بعد أرهاق منذ 5 سنوات، ويحقق نجاحات مادية وومن التموثع أن يرُزق بأطفال وسداد ديون بعد شهر مارس.



- الدلو: حذرت وفاء أصحاب برج الدلو من بعض الشخصيات السلبية التى يقابلها في مجال العمل.

- الحوت: يحقق أصحاب برج الحوت طفرة مالية وتعافيًا شاملًا بعد خروج كوكب زحل، ووجهت له نصيحة بالاهتمام بصحتة وخاصتًا العظام.

أثارت توقعات وفاء حامد نقاشًا واسعًا بين متابعيها، مؤكدة أن العام المقبل يحمل تغييرات كبرى على جميع المستويات.