إيرادات هائلة يحققها فيلم "الحريفة 2"

الفجر الفني
بوابة الفجر

نجاح هائل يلاحق أسرة فيلم “الحريفة”، فبعد نجاح الجزء الأول وعرض الجزء الثاني بعنوان "الريمونتادا"، حقق العمل إيرادات ضخمة خلال عرضه.

وحقق فيلم "الحريفة 2" إيرادات أمس مليون و748ألف جنيه ليحصد إجمالي إيرادات تخطت 84 مليون و855 آلاف جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

تفاصيل أحداث الحريفة 2

 

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

 

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الحريفة 2 الجزء الثاني من فيلم الحريفة الموزع السينمائي محمود الدفراوي الريمونتادا خالد الذهبي

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