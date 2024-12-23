خالد الغندور: الخطيب يرفض تصرف محمد رمضان واللاعبين بسبب جماهير الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكابتن محمود الخطيب اخبر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، برفضه تصرفه مساء أمس بعدما أمر اللاعبين بعدم تحية الجماهير والدخول لغرف الملابس بعد الفوز على شباب بلوزداد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الخطيب أكد لمحمد رمضان إن الجماهير مبتتعاندش وإن حتى وإن تجاوزوا في حق اللاعبين فهذا ليس مبرر لعدم الذهاب لتحيتهم عقب إنتهاء المباراة".

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وأكمل: "هناك اتجاهان داخل النادي الأهلي الأن، الأول نشر بيان رسمي للاعتذار لجماهير النادي  .. والثاني أن يتم الاعتذار للجماهير قبل مباراة المصري المقبلة".

واختتم:" الاعتذار سواء في بيان رسمي أو الاعتذار قبل مباراة المصري سيُنهي الأزمة التي حدثت بين الأهلي وجماهيره خصوصًا وإن الفريق يستعد لمباريات قوية خلال المرحلة المقبلة بدايتها هي مباراة المصري التي ستضع الأهلي في صدارة الدوري في حالة الفوز".

الإعلامي خالد الغندور الكابتن محمود الخطيب المدير الرياضي للنادي الأهلي النادى الاهلى

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