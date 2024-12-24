أسعار وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج.. المتر يصل لـ 3750 دولارا

كشفت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة بيتك في مصر لتوفير وحدات سكنية متميزة تلبي وتناسب حاجة وتطلعات المصريين في الخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج

تسعى المبادرة لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية لتحقيق صالح المصريين بالخارج وفي الوقت نفسه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

أسعار وحدات بيتك في مصر

تتضمن الملامح المبدئية للمبادرة الجديدة "بيتك في مصر"، توفير نحو 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها 250 وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات 200 متر للوحدة بمتوسط سعر 3750 دولارا أمريكيا للمتر.

كما تتضمن 250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر 1045 دولارا أمريكيا للمتر، و1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر 425 دولارا أمريكيا للمتر.

وتضم المبادرة نحو 1000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الخامس) بمتوسط سعر 750 دولارا أمريكيا للمتر، و250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و500 وحدة في منطقة "صبا" بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر 375 دولارا أمريكيا للمتر، و200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر 1145 دولارا أمريكيا.

إضافة إلى وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط ومدينتي وروضة العبور وغيرها.

ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضي عليه 6 شهور على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.

ويتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات في إطلاق موقع إلكتروني للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.