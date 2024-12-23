محلل من "CIA": أوكرانيا أظهرت علامات ضعفها





أكد المحلل السابق في المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن ضرب أوكرانيا لأهداف مدنية في روسيا أظهر ضعفها ويأسها.

وقال جونسون خلال مقابلة له في قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب": "عندما يبدأون بمهاجمة أهداف مدنية ليس لها أهمية عسكرية، فإن ذلك يدل على ضعف كبير".

وأشار الخبير إلى أن أوكرانيا والغرب لديهما مخزون محدود من الأسلحة والذخيرة بالمجمل، مشددا على أن ذلك ينطبق بشكل خاص على صواريخ "أتاكمس" الأمريكية. ووفقا له، لن تتمكن الولايات المتحدة من تعويض ما تطلقه أوكرانيا، لذلك عندما تطلق كييف الصواريخ وتضرب أهدافا مدنية في كورسك أو عندما يستخدمون الطائرات دون طيار التي تضرب المنازل في قازان، فإن ذلك يعد تحولا إلى نوع من اليأس من جانبهم.

ولفت الخبير إلى أن فلاديمير زيلينسكي، يزداد يأسا كل يوم، موضحا: "إنه يقول المزيد والمزيد من الأشياء المجنونة لأنه يدرك أن (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب ليس صديقه مثل (الرئيس الأمريكي الحالي جو) بايدن".

يذكر أنه في صباح 21 ديسمبر الجاري، تعرضت مدينة قازان الروسية لهجوم بطائرات دون طيار، حيث سجلت 8 هجمات تضرر على إثرها مبنيان سكنيان شاهقان، بالإضافة إلى مبنيين منخفضين. ووفقا للسلطات المحلية، لم يسجل وقوع وفيات أو إصابات