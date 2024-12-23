الشمال القطري: بغداد بونجاح في باريس وليس القاهرة ولا نية لرحيله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف طه المهيزع المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، حقيقة رحيل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي.

وقال طه المهيزع في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" ‏لم يحدث حتى الآن أي تواصل مع اللاعب أو مع النادي بشكل رسمي من جانب النادي الأهلي والنادي القطري يحتاج اللاعب في الدوري المحلي ولا نية تماما لرحيله عن الفريق".

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وبسؤاله عن الصورة المنتشرة لبغداد وإنه وصل القاهرة مساء اليوم، قال:" بغداد في باريس وصورته في القاهرة قديمة وتواصلت معه وتأكدت إنه يقضي اجازته مع أسرته في باريس".

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