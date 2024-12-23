إنتر ميلان يواصل عروضه الإيجابية ويفوز على كومو بثنائية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت منذ لحظات أحداث المواجهة التي جمعت بين إنتر ميلان وكومو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة إنتر ميلان وكومو في الكالتشيو

وحقق إنتر ميلان فوزا هاما على نظيره كومو، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

افتتح إنتر أولى أهدافه في اللقاء، عن طريق مدافعه البرازيلي كارلوس اوقستو في الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد صناعة متقنة من زميله كالهان اوغلو.

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وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+2، أحرز المهاجم الفرنسي المتألق ماركوس تورام الهدف الثاني لصالح الأفاعي، من تمريرة زميله بيوتر زيلينسكي.

وبتلك النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 37 نقطة، بينما يتوقف رصيد كومو عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.

البرازيلي كارلوس الدوري الايطالي الممتاز انتر ميلان جوزيبي مياتزا

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إنتر ميلان يواصل عروضه الإيجابية ويفوز على كومو بثنائية في الدوري الإيطالي

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