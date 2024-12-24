إصابة طالبة بحالة تسمم لسوء حالتها النفسية بمركز دار السلام بسوهاج

لقيت طالبه مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 17 عامًا، ومقيمة دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، مصابة بحاله تسمم، اثر تناولها مادة سامة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، يفيد بوصول المدعوة

"هدي.ف.ع " 17 سنه طالبة إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابه " حالة تسمم " [ إدعاء تناول مادة سامة] ومقيمه بمركز دار السلام.

افاد والدها سن 46 موظف ومقيم تناول نجلته المذكورة مادة سامة مما نجم عنه إصابتها لسوء حالتها النفسيةولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.