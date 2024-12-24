حسم موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الفجر الرياضي
شيكابالا
شيكابالا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استقر على ضم محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة الفريق امام طلائع الجيش وذلك بعد غياب شهر بسبب الإصابة.

شيكابالا يعود لقائمة الزمالك لأول مرة أمام طلائع الجيش 

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "شيكابالا سيعود للقائمة في مباراة الغد ومشاركته في المباراة من عدمها في يد الجهاز الفني بقيادة جروس".

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خالد الغندور: جروس يهدد المقصرين في الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش

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واختتم: "شيكابالا غاب عن الزمالك في مباريات بلاك بولز وإنيمبا والمصري بالكونفدرالية وسيراميكا والمحلة بالدوري".

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حسم موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

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