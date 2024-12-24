ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة انتقال بونجاح إلى الأهلي ونقل مباراة الزمالك وبلاك بولز وتلميح جديد من صلاح حول مستقبله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الشمال القطري: بغداد بونجاح في باريس وليس القاهرة ولا نية لرحيله

كشف طه المهيزع المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، حقيقة رحيل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي.

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إنتر ميلان يواصل عروضه الإيجابية ويفوز على كومو

انتهت منذ لحظات أحداث المواجهة التي جمعت بين إنتر ميلان وكومو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

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صلاح يلمح للرحيل مجددًا وينفي شائعات التجديد

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أنه لم يحدث أي جديد بشأن مستقبله مع الفريق حتى الآن، على الرغم من قرب انتهاء عقده، وذلك عكس التكهنات التي أفادت مؤخرًا بأنه توصل لاتفاق للتجديد لمدة عامين، مضيفًا أنه سيكون سعيدًا بالإنجازات التي حققها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مسيرته.

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بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة 12 يناير المقبل

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلًا من إقامتها بموزمبيق.

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